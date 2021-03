[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH)에서 촉발된 부동산 투기 의혹에 대해 수사 중인 경찰이 세종시의회 의원의 땅 투기 혐의와 관련한 강제수사에 착수했다.

세종경찰청은 30일 오전 10시께부터 투기 의혹이 불거진 세종시의원 A씨의 시의회 사무실 등 4개소에 대한 압수수색을 벌이고 있다.

정의당 세종시당은 앞서 15일 기자회견을 열고 세종시 공무원 2명과 현직 세종시의원 등 3명에 대한 투기 의혹을 제기하며 경찰에 수사를 의뢰했다고 밝힌 바 있다.

세종시는 전직 행정중심복합도시건설청장을 비롯한 공무원, 시의원 등의 투기 의혹이 잇따라 불거지며 수도권을 제외하고 대표적인 부동산 '복마전'이 벌어지고 있는 지역이라는 평가를 받고 있다.

