'배달의민족' 지분 정리한 KTB네트워크, 23억→652억 26배 '대박'

매각 대금으로 받은 딜리버리히어로 주식도 2배 올라…처분하며 추가 수익

토스도 여전히 투자한 상황…추가 '잭팟' 가능성도

[아시아경제 이민우 기자] KTB네트워크가 배달애플리케이션(앱) '배달의민족' 운영사의 지분을 처분했다. 23억원을 투자해 652억원을 회수하며 큰 수익을 거뒀다는 평가다.

KTB네트워크는 '배달의민족' 운영사 우아한형제들의 지분 매각대금 625억을 회수했다고 30일 밝혔다. 매각대금은 계약조건에 따라 현금(53%) 200억원과 ‘딜리버리히어로’ 주식(47%) 29만8962주로 나눠 받았다. 이중 딜리버리히어로 주식은 시장에 매도해 425억원을 회수했다. 이로써 총 매각대금은 625억원, 펀드 이익금은 602억원으로 확정됐다. 투자원금 23억원 대비 26배 이상의 '대박'을 터트렸다는 평가다.

특히 KTB네트워크는 해당 펀드에 지분을 투자해 추가 성과를 거뒀다. 펀드 투자이익에 성과보수를 합하면 총 221억원에 이른다. 이는 지난해 영업이익의 49.6%에 달하는 규모다.

앞서 KTB네트워크는 2014년 'KTBN 7호' 펀드를 통해 우아한형제들에 투자했다. 2019년 우아한형제들과 독일 딜리버리히어로가 합병하는 계약을 체결했고 지난해 12월 공정거래위원회의 조건부 승인에 따라 지분 매각대금 회수를 위한 조건이 충족된 것이다. 또한 매각대금으로 받은 딜리버리히어로 주가가 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 인해 계약 당시보다 두배 이상 뛰어올라 추가수익을 안겨줬다.

또한 KTB네트워크는 간편송금 앱 '토스'를 운영하는 비바리퍼블리카에 초기 투자한 뒤 현재까지 정리하지 않은 유일한 국내 벤처캐피털(VC)이다. 추가로 투자 '대박'을 거둘 수 있다는 전망이 나온다. 현재 토스의 기업가치는 3조1000억원 수준으로 평가받고 있다. 여기에 툴젠(한국, 유전자가위), 카스젠(CARsgen·중국 차세대면역항암제), 미스프레시(Miss Fresh, 중국 신선식품유통) 등도 주목을 받고 있다.

한편 KTB네트워크는 지난해 당기순이익 358억원을 기록하며 사상 최고 기록을 세웠다. 또한 연내 코스닥 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진 중이다. 이미 지난 17일 한국투자증권, NH투자증권과 주관사 계약을 체결한 바 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr