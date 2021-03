[아시아경제 지연진 기자] 유니테스트 유니테스트 086390 | 코스닥 증권정보 현재가 22,350 전일대비 250 등락률 +1.13% 거래량 44,049 전일가 22,100 2021.03.30 10:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-6일"유니테스트, 장비 공급 확대로 내년 실적 성장 기대"유니테스트, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 3.22% ↑ close 는 장훈열 법무법인 이산 대표변호사를 시와이사로 재선임했다고 30일 공시했다. 임기는 전날부터 3년이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr