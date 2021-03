[아시아경제 지연진 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 19,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,573,463 전일가 19,000 2021.03.30 10:19 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 1.2조원 유상증자…"위성통신·에어모빌리티 투자"시속 300㎞로 용인→광화문 15분?…한화시스템, 에어택시 '전기추진시스템' 성능시험 임박한화시스템·쎄트렉아이, 초소형 위성 개발 참여…수납 기술에 박차 close 은 미국 플라잉카업체 지분 100% 인수 추진설과 관련 "현재 오버에어와 경영권 인수에 대한 협의를 진행하고 있지 않다"고 30일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr