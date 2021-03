[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과가 '뻥쿠아즈'를 출시했다고 30일 밝혔다.

'뻥쿠아즈'는 ‘할매니얼(할머니+밀레니얼)’ 트렌드을 반영, 쌀로 만든 웰빙 스낵 ‘쌀로별’에서 파이 제품으로 영역을 확대한 디저트용 제품이다. ‘뻥쿠아즈’는 ‘다쿠아즈’ 과자 콘셉트를 한국식으로 재해석해 오랜 시간 동안 한국인에게 간식으로 사랑을 받고있는 쌀로 만든 뻥튀기를 활용, 바삭한 식감을 제대로 살린 제품이다. 원형의 샌드 형태인 ‘뻥쿠아즈’ 겉에는 인절미 초코 코팅이 둘러져 있어 뻥튀기의 고소한 맛과 함께 인절미 특유의 고소함과 초코의 달콤함이 더했다. 가격은 1000원이다.

