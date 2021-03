경기업사이클플라자, 경기도주식회사와 中企 지원 '맞손'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원 부설기관인 경기도업사이클플라자와 경기도주식회사가 손을 잡았다.

경기업사이클플라자는 29일 경기도주식회사와 업사이클 관련 중소기업의 판로 개척 지원을 주요 내용으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

최근 가치 소비 및 친환경적 소비 인식 확산에도 불구하고 업사이클 기업들의 유통 채널 입점, 판로 확보가 어려운 상황에서 이번 업무협약을 토대로 양 기관은 도내 업사이클 산업 진흥을 위한 지원 협력을 확대할 계획이다.

이날 협약에 따라 두 기관은 ▲업사이클 분야 중소기업의 온ㆍ오프라인 판로개척 ▲포장재 등 폐기물 저감을 위한 공동 연구 및 사업 ▲경기도 중소기업의 친환경 제품생산 및 유통지원 등에서 힘을 모으게 된다.

지운근 도 업사이클플라자 센터장은 "업사이클링 분야에서 다양한 제조 및 상품 혁신이 가능해지기 위해서는 기업들의 판로 확보 강화가 필수적"이라며 "이번 업무협약을 통해 도내 업사이클 기업들이 다양한 유통 채널에 입점 되는 사례가 늘어나기를 기대한다"고 강조했다.

경기도업사이클플라자는 경기도 업사이클 산업 육성 및 문화 확산을 통한 자원순환형 미래 사회 기반 구축을 위해 2019년 6월 개소한 경기경제과학원 부설기관이다.

