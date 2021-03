KDI 원로들 "홍장표 원장 임명 반대"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국개발연구원(KDI) 출신 원로 학자들이 홍장표 전 소득주도성장특별위원장의 KDI 원장 임명을 반대한다는 성명을 냈다. "망국적 경제정책 설계자"란 표현을 썼다.

최광 전 보건복지부 장관 등 KDI 출신 학자 19명은 29일 공동 성명을 통해 "소득주도성장 정책 주창자의 KDI 원장 임명을 반대한다"고 밝혔다.

이들은 "문제의 인사는 전대미문의 정책으로 경제를 파괴하고 민생을 질곡에 빠뜨린, 경제 원론적 통찰력도 부족한 인사"라며 "망국적 경제정책 설계자가 KDI의 수장으로 거론된다는 것 자체가 국민을 우롱하고 무시하는 처사"라고 했다.

이어 "절체절명의 시기에 KDI를 국가가 필요로 하는 경제정책 대전환의 산실로 만들어야 한다"며 "다음 정권도 연임시키길 주저하지 않는 존경받는 최고의 경제 전문가가 원장으로 선임되길 기대한다"고 덧붙였다.

최 전 장관 외에 강정모 경희대 명예교수, 김낙년 동국대 경제학과 교수, 유정호 전 KDI 부원장, 좌승희 전 한국경제연구원장 등이 함께 성명서를 발표했다.

홍 전 위원장은 문재인 정부의 초대 경제수석을 맡은 뒤 대통령 직속 소득주도성장특위 위원장을 지냈다. 최저임금의 급격한 인상 등 소득 주도 성장 정책을 설계한 인물로 평가받는다.

KDI는 현재 16대 원장을 공모하고 있다. 현재 홍 전 위원장과 안상훈 KDI 국제개발협력센터 소장, 우천식 KDI 선임연구위원 등 3명이 후보자로 선정돼 있다. 이 중 홍 전 위원장이 가장 유력한 후보로 거론되고 있다.

