29일 오후 9시까지 서울 134명 코로나19 확진

[아시아경제 유현석 기자] 서울시는 29일 0시부터 오후 9시까지 서울에서 코로나19 신규 확진자 수가 134명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

같은 시간대로 비교해 전날(28일) 101명보다 33명 많다. 또 일주일 전(22일) 92명보다 42명 많다. 하루 전체 확진자 수는 28일 107명, 22일 97명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난달 18일 180명 이후 줄곧 150명 미만을 유지했다. 최근 1주간(이달 22∼28일)은 97→137→127→122→127→138→107명을 기록했다. 일일 확진율(당일 확진자 수를 전날 검사 인원으로 나눈 비율)도 0.4∼0.5%로 큰 변화 없이 유지돼 왔다.

하지만 이날 오후 9시까지 잠정 집계로 볼 때 이날 확진율은 0.6% 수준에 이르러 2주만에 최고치를 기록하고 지난 14일(0.6%)과 비슷할 것으로 예상된다.

이날 확진된 이들은 대부분 28일에 검사를 받은 경우다. 28일 서울의 검사 인원은 1만6832명이다. 최근 보름 평균치나 27일(2만3159명)보다 적었다.

최근 보름간(14∼28일) 서울에서는 하루 평균 3만326명이 검사를 받았다. 일평균 확진자 수는 120명, 평균 확진율은 0.4% 수준이었다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr