'반도체 자급률 70%목표' 中, 자국 반도체기업 대상 수입관세 면제

[아시아경제 김은별 기자] 미국의 반도체 수급제한 규제에 직면한 중국이 자체 기술을 통해 돌파를 꾀하고 있는 가운데, 중국 정부가 반도체 업체들을 위한 수입 관세 면제 조치를 발표했다.

중국 재정부는 29일 해관총서·세무총국과 함께 이같은 내용을 담은 '집적회로산업 및 소프트웨어산업 발전 지원과 관련한 수입 관세 정책 통지'를 발표했다.

이번 조치는 집적회로 선폭이 65nm 이하인 논리회로나 메모리 생산업체, 무선주파수 등 특수기술을 이용한 집적회로 중 선폭이 0.25㎛보다 작은 제품을 생산하는 기업 등을 대상으로 한다. 이들 기업이 중국 내에서 생산할 수 없거나 요구조건을 충족하지 못하는 원자재·소모재, 무균실 전용 건축자재, 부대 시스템 및 직접회로 생산 설비부품 등을 수입할 경우 세제 혜택을 받을 수 있다.

이 조치는 지난해 7월27일 수입분부터 소급적용되며, 2030년 연말까지 이어질 예정이다.

중국은 '14차 5개년 계획 및 2035년까지의 장기 목표 강요' 초안에서 반도체 등 집적회로를 7대 중점 과학기술 연구 항목에 포함하는 등 반도체 산업을 발전시키려는 의지를 보이고 있다. 중국 정부는 2025년까지 자국 반도체 자급률을 70%까지 끌어올리겠다는 계획도 세워둔 상태다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr