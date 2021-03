여수산단, 화학사고 원격 모니터링 안전망 구축 ‘첫발’

환경부 한국판 디지털뉴딜 사업에 여수국가산업단지 최종 선정…61억 원 투입



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 여수시(시장 권오봉)는 환경부의 한국판 디지털뉴딜 사업인 ‘노후산단 화학물질 유·누출 모니터링’ 시범사업에 여수국가산업단지가 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.

이에 따라 시는 올해 말까지 여수산단에 61억 원을 들여 첨단 인공지능을 활용한 유해화학물질 유·누출 원격 모니터링 시스템을 갖춘다.

원거리에서도 화학물질의 유·누출을 감지할 수 있는 고해상도 열화상 카메라와 개방형 푸리에 변환 분광기(화학물질 적외선 분석 장비) 등을 설치해 24시간 모니터링 체계를 구축한다.

이를 위해 시는 이날 환경부, 전남도, 여수광양항만공사와 여수시청 상황실에서 시범사업의 성공수행을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 업무협약으로 화학사고 대응 공조 체계 강화를 위해 환경부는 모니터링 시스템설치와 운영, 화학사고 대응정보를 공유하고 전남도는 배출사업장관리, 여수시는 시범사업에 필요한 부지 제공과 행정지원, 여수광양항만공사는 부지 제공과 항만 안전관리를 맡는다.

박은규 여수시 환경복지국장은 “화학사고는 초기대응이 매우 중요한데, 첨단 인공지능 모니터링 시스템 구축으로 화학물질의 유·누출 여부를 신속하게 감지해 여수산단 내 화학사고에 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대된다”면서 “산단 및 지역사회의 안전망 강화를 위해 만전을 다하겠다”고 말했다.

한편, 1967년 착공돼 우리나라 중화학공업 발전을 이끈 여수산단은 국내 화학물질 취급량이 가장 많으나(연간 3662만6729t, 2018년 기준), 50여 년이 경과하며 시설 노후화로 강화된 화학사고 안전대책이 시급한 상황이다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr