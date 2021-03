양산시의회, 제224회 경남시군의회의장협의회 정례회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 제224회 경남 시군의회 의장협의회 정례회가 29일 양산시의회 주관으로 양산비즈니스센터에서 개최됐다.

협의회는 지방자치와 경남발전을 위해 도내 18개 시군의회 의장으로 구성된 회의체다.

정례회는 각 시군의장들과 양산시의회 의장단, 양산시장 등이 참석한 가운데 코로나19 방역 수칙을 철저히 준수하며 진행됐다.

정례회에 앞서 ‘지방자치법’개정에 관한 세미나가 진행됐다. 정례회에서는 남해군의회 이주홍 의장이 발의한 ‘남해~여수’ 해저터널 건설 촉구 공동 건의문과 사천시의회 이삼수 의장이 발의한 사천해양경찰서 신설 재촉구 건의문이 채택됐다.

임정섭 의장은 환영사에서 “바쁜 의정활동에도 불구하고 양산을 방문해주신 의장님들께 감사드린다”며 “정례회를 통해 경남 18개 시군이 단결하고 더욱 화합해 경남 발전을 앞당길 수 있기를 바란다”고 말했다.

