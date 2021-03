[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 지방세 정보를 담은 리플릿 ‘슬기로운 기업 경영을 위한 지방세 안내’를 배포했다고 29일 밝혔다.

광산구는 리플릿 총 5000부를 제작, 광산구 기업주치의센터와 공단관리사무소 등을 통해 이날부터 각 기업에 전달한다.

리플릿 내용으로는 ▲지방세 감면 제도 ▲친환경 과세대상 세제지원 제도 ▲지방세 구제 절차 ▲월별 지방세 안내 ▲편리한 납부방법 등이 담겼다.

광산구는 기업뿐만 아니라 시민도 관련 내용을 손쉽게 접하도록 구 홈페이지와 구 전자책방에 리플릿을 공개했다.

광산구 관계자는 “납세자의 권리를 보호하고 활용하면 이익을 주는 제도 등을 기업 입장에서 취합해 안내했다”며 “기업의 조세부담을 덜어주고 힘이 되어주는 세무행정을 구현하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr