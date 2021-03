조규일 진주시장, 비봉공원 유지관리 상황 점검 … 유지관리 최선 당부

상봉동 봉산사에서 시작 말티고개 봉황교 일원 주차장까지 현장점검



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 봄철을 맞이해 비봉산 제모습찾기 사업으로 조성된 비봉공원을 찾아 유지관리 현황을 점검했다고 29일 밝혔다.

비봉공원은 무분별한 경작으로 인해 산림의 원형을 잃어버린 채 방치되다시피 한 곳이었으나 ‘비봉산 제모습찾기’ 사업을 통해 배롱나무와 벚나무, 이팝나무, 산수유, 산딸나무, 자귀나무 등의 꽃 피는 나무와 편백, 가시나무 등 상록수를 심어 시민공원으로 재탄생한 이후 많은 시민의 사랑을 받고 있다.

이날 점검은 비봉공원 유지관리 상황과 편백 등 수목의 생육상태를 살펴보기 위한 것으로서 상봉동 봉산사에서 시작해 말티고개 봉황교 일원 주차장까지 현장점검이 이뤄졌다.

현장점검 중 조규일 시장은 관계 공무원으로부터 비봉공원 조성현황 및 올해 공원 관리사업 추진 상황을 보고받고 관계자들을 격려했다.

조 시장은 “비봉산은 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 진주의 정신적 고향이자 주산으로서 시민들의 열망과 기대에 부응해 제 모습을 되찾고 있는 만큼 시민들의 건강과 휴양, 자연학습 등 산림공원으로서 공익적 기능이 발휘될 수 있도록 유지관리에 최선을 다하라”고 당부했다.

시 관계자는 “비봉·선학공원 관리를 위해 6억원의 예산을 확보하여 풀베기, 비료 주기, 가지치기, 보관 작업, 덩굴 제거, 지주목 정비 등 유지관리사업을 준비하고 있고 비봉공원을 이용하는 시민의 만족을 높이기 위해 유지관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

