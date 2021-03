[속보] 수에즈 운하 좌초 선박 인양 성공…"운행 재개 시기는 미지수"

속보[아시아경제 김수환 기자] 지난 23일(현지시간) 수에즈 운하에 좌초됐던 물류 선박 에버기븐호가 6일 만에 인양됐다.

블룸버그통신은 항만해운기업 인치케이프 관계자를 인용해 "에버기븐호를 수에즈 운하에 다시 띄우는 데 성공했다"고 보도했다. 인치케이프에 따르면 에버기븐호는 이집트 현지시각 기준 29일 오전 4시 30분에 인양됐다.

블룸버그통신은 "인양 작업자들이 2만7000 큐빅미터 규모의 모래를 제거하고 총 18미터 깊이까지 땅을 뚫은 후에 배를 다시 띄울 수 있었다"며 "에버기븐호가 이제 다시 운항에 나설 수 있는 상태가 됐다"고 전했다. 좌초 당시 배의 앞부분이 일부 파손됐지만 운항 가능한 상태인 것으로 알려졌다.

다만 수에즈 운하가 언제 다시 운행하게 될지는 미지수인 것으로 알려졌다. 블룸버그통신은 "아직 수에즈 운하가 언제 다시 열릴지는 확인할 수 없다"라며 "또, 수에즈 운하 통과를 위해 대기 중인 450여 개의 선박이 언제 다시 운항 가능해질지도 알 수 없다"고 전했다.

