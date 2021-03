[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 요염한 자태를 뽐냈다.

28일 클라라는 자신의 SNS에 "#water #red #transparent"라는 해시태그와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

붉은색 의상과 립스틱으로 강렬한 섹시 콘셉트를 완성한 클라라는 물속에서도 다양한 포즈를 취하며 카메라를 응시하고 있다.

이에 팬들은 "너무 아름다워요", "그림 같다"라며 감탄했다.

한편 클라라는 2019년 재미교포 출신 사업가와 결혼한 바 있다.

