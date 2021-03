현대모비스, 청소년 공학 리더 자율주행차 경진대회 개최

서울 오산고 리얼스톤팀 대상 수상

[아시아경제 유제훈 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 283,000 전일대비 500 등락률 -0.18% 거래량 95,194 전일가 283,500 2021.03.29 10:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 [클릭 e종목] "현대모비스, 모델 경쟁력 회복이 위험 상쇄"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close 는 지난 주말 서울 하나고등학교에서 '청소년 공학 리더 자율주행차 경진대회'를 개최했다고 29일 밝혔다. 이날 본선 경기엔 전국에서 예선전을 거친 10개 고등학교 대표팀이 참여했다.

본선에 참여한 학생들은 카메라와 라이다 센서, DC모터 등이 탑재된 자율주행차의 소프트웨어 알고리즘을 각자 코딩, 수준 높은 자율주행 실력을 선보였다.

현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 283,000 전일대비 500 등락률 -0.18% 거래량 95,194 전일가 283,500 2021.03.29 10:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 [클릭 e종목] "현대모비스, 모델 경쟁력 회복이 위험 상쇄"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close 는 사회공헌활동의 일환으로 고등학생들이 미래차 시대의 소프트웨어 핵심인재로 성장하도록 한국공학한림원, 인천대학교 등과 '청소년 공학 리더' 프로그램을 운영 중이다. 봉사, 교육, 연구활동 등 3단계로 구성돼 학생들이 1년간 주도적으로 참여하는 프로그램이다.

자율주행차 개발 프로젝트는 이 프로그램의 일환으로, 학생들이 직접 자율주행차 모형을 제작하고 소프트웨어 알고리즘을 프로그래밍 하도록 교육하는 프로젝트다. 학생들은 특수 제작된 자율주행차가 차선과 장애물을 인식하고 신호에 맞춰 움직이도록 소프트웨어 알고리즘을 스스로 개발한다. 도로 트랙 위에 무작위로 신호등과 건널목을 설치하고, 탈선횟수, 시행착오 횟수, 완주시간을 주 평가요소로 가장 완벽한 자율주행차를 개발하는 것이 핵심이다.

이번 경진대회에선 서울 오산고등학교의 리얼스톤팀이 최종 우승, 대상의 영예를 안았다. 이밖에 최우수상, 우수상 등 본선에 오른 총 10개 팀에 상장과 상금이 수여됐다. 박진호 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 283,000 전일대비 500 등락률 -0.18% 거래량 95,194 전일가 283,500 2021.03.29 10:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 [클릭 e종목] "현대모비스, 모델 경쟁력 회복이 위험 상쇄"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close 커뮤니케이션실장은 "과학기술에 흥미가 있는 청소년들을 미래 공학 리더로 양성할 수 있도록 앞으로도 적극 지원할 것"이라고 전했다.

한편 청소년 공학 리더로 선발된 학생들은 향후 지역아동센터에 방문, 초등학생들에게 과학 수업을 진행하는 주니어 공학교실의 일일교사로도 참여한다. 또 대회 본선에 참여한 학생들은 지도교사 및 자문교수를 배정해 한국공학한림원이 발간하는 학술지에 자율주행 기술 관련 논문 게재에도 참여할 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr