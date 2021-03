'금호산업' 사라지고 '금호건설'로…22년만에 상호 일원화

1978년부터 금호건설 상호명 사용

1999년 사업 통합하면서 금호산업 병행

[아시아경제 문제원 기자] 금호건설이 22년 동안 '금호산업'과 '금호건설'로 혼용돼 사용되던 상호명을 '금호건설'로 일원화했다고 29일 밝혔다.

금호건설은 1967년 제일토목건축으로 창립한 뒤 1978년부터 금호건설로 상호명을 사용해왔다. 이후 1999년 금호건설 내 여러 사업부를 통합하는 과정에서 금호산업이라는 상호명도 병행해 사용했다.

각종 면허, 계약 등 유관기관과의 업무 시에는 금호산업이라는 상호명을 사용했고, 주택 분양 등 건설사업에서는 금호건설을 사용해 왔다. 금호건설 관계자는 "상호명 혼용으로 고객들의 혼란이 있었다"며 "금호건설로 상호명을 일원화해 고객 가치를 높이는 기업으로 성장시켜 나갈 것"이라고 강조했다.

유가증권 시장에 상장돼 있는 금호산업이라는 종목명도 금호건설로 변경돼 다음달 중순부터 적용될 예정이다. 주식 코드번호는 기존 번호인 002990과 같다. 금호건설은 창사 이래 주택, 건축, 토목, 플랜트·환경 등 건설 전분야에서 탁월한 시공능력과 풍부한 경험을 확보해 나가고 있다.

최근에는 가축분뇨와 음식물 쓰레기를 이용해 에너지를 생산하는 '바이오가스 기술'을 상용화하는데 성공했으며, 차세대 먹거리 산업으로 성장하는 수처리 분야에서도 분리막을 이용한 정수처리 기술을 상용화시켜 기술력을 인정 받았다.

금호건설 관계자는 "금호건설로 상호명이 일원화된 이후 향후 차세대 먹거리 발굴과 함께 신기술 확보, 신사업 진출 등 다각도의 기업가치 제고를 위한 노력을 하고 있다"고 설명했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr