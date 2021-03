경북도, 산자부 '산학융합사업' 공모 선정 … "맞춤형 인력양성 교두보 마련"

향후 3년간 경북산학융합지구에 24억(국비 12억·지방비 12억) 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 산업통상자원부(한국산업기술진흥원) 공모사업인 '산학융합촉진지원사업'에 최종 선정돼, 국비 12억원과 평가 우수 인센티브 1200만원을 확보했다고 29일 밝혔다.

'산학융합촉진지원사업'은 산학융합지구에 대학과 기업 등이 공동으로 산학융합촉진 프로그램 수행을 통해 기업 R&D 역량강화, 기업애로사항컨설팅, 맞춤형 인력양성 등을 지원하는 프로젝트다. 총사업비 24억원(국비 12억, 지방비 12억) 규모의 예산으로 3년간 진행된다. 되는 사업이다.

이번 선정을 통해 기업은 전문가 컨설팅을 활용해 산학융합 R&D경쟁력을 강화하고, 대학은 맞춤형 인력양성 프로그램과 재직자 학습 프로그램을 운영함으로써 상호 맞춤형 인력양성을 위한 교두보를 마련할 수 있을 것으로 경북도는 기대하고 있다.

경북도 관계자는 "올해 선정 된 산학융합촉진지원사업의 성공적 운영을 위해 입주기업과 대학이 많은 혜택을 받을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "앞으로 대학과 기업이 함께 연구하고 애로사항을 해결하는 현장 밀착형 산학협력체계 환경조성에 많은 노력을 하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr