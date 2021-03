교보생명, 3인 각자대표 출범…"세 마리 토끼 잡을 것"

신창재 회장, 중장기 기업전략 밑그림

본업 경쟁력 키우는 윤열현·편정범

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 29일 신창재 회장과 윤열현, 편정범 대표가 각자대표 3인 체제를 출범하고 본업 경쟁력 강화와 신사업, 디지털 전환이라는 세 마리 토끼 잡기에 나선다고 29일 밝혔다.

신 회장은 교보생명의 지속가능경영을 위한 중장기 기업전략을 그리는 전략기획 업무를 맡으며, 윤 대표는 경영지원과 대외협력담당을 맡아 자산운용과 경영지원을 총괄하게 된다.

편 대표는 보험사업담당을 맡아 보험사업과 디지털 전환을 진두지휘한다. 마케팅 경쟁력 제고, 고객중심 영업 강화 등을 통해 내실을 다지면서 디지털 혁신을 통한 미래 먹거리 발굴에도 힘쓸 예정이다.

편 대표는 1988년 교보생명에 입사하고 FP본부장, 전략 기획 등 업무를 담당했으며, 2018년부터 채널담당 부사장을 지내는 등 보험 영업과 전략 기획에서 풍부한 경험을 보유한 전문가다.

교보생명 관계자는 "3인 대표이사들은 각자의 전문성을 바탕으로 보험사업, 자산운용 등 기존 사업의 경쟁력을 강화하고, 디지털과 신사업 분야에서 혁신적 비즈니스 모델 구축에 힘을 기울일 것"이라며 "각자대표 체제가 시너지를 내며 차별화된 경쟁력을 갖출 수 있도록 하겠다"고 말했다.

