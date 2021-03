최원석 BC카드 사장 취임…"존재감 드러내도록 함께 노력하자"

임직원과 소통하는 토크 콘서트 제안

[아시아경제 기하영 기자]최원석 BC카드 신임사장이 간결하고 이해하기 쉬운 업무 방식으로 "금융시장에서 존재감을 드러낼 수 있도록 노력해 나가자"고 취임일성을 밝혔다.

BC카드는 최 신임 사장이 지난 26일 SNS을 이용한 임직원과의 토크 콘서트를 열고 본격적인 임기를 시작했다고 29일 밝혔다. 앞서 BC카드는 지난 25일 주주총회와 이사회를 거쳐 최 사장을 신임 대표이사로 선임했다.

최 사장은 이 자리에서 "미래에 투자하는 기업만이 성장을 통해 기업가치를 끌어올릴 수 있을 것"이라며 "BC카드 역시 미래에 대한 적극적인 투자를 통해 성장해 나갈 것"이라고 말했다. 이어 "일하는 방식의 개선을 통해 고객 기대에 적극 대응해 나가야 한다"며 "앞으로 BC카드 직원이 일하는 기본 요건은 'Simple&Easy(간결하고 이해하기 쉬운)'가 돼야 한다"고 강조했다. 금융고객에게도 'Simple&Easy'한 상품과 서비스를 제공하면 고객에게 인정 받는 것을 넘어 현장에서 고객을 직접 만나는 고객사에게도 도움이 될 것이란 설명이다.

최 사장은 "상어는 계속해서 헤엄쳐야만 생존할 수 있듯이 우리도 끊임 없이 액티브하게 움직여 금융시장에서 존재감을 드러낼 수 있도록 노력해 나가자"고 주문했다.

이날 토크 콘서트 취임식은 최 사장이 직접 제안해 이뤄졌다. 업무 방식을 'Simple&Easy'하게 바꾸기 위해서는 불필요한 과정을 없애고 바로 소통해야 한다는 최 사장의 업무 혁신 방침에 맞춰 직원과 바로 소통하겠다는 의지가 담긴 것이다.

또 지난 6년간 BC카드 사외이사를 역임한 바 있어 회사에 대한 이해도가 높아 취임 직후임에도 비전과 CEO의 경영방침에 대해 즉시 공유할 수 있었다는 것이 회사 측의 설명이다.

토크 콘서트는 직원들의 뜨거운 관심 속에 오전 10시부터 1시간 30여분 동안 진행됐다. 사전 질의서를 받지 않고 채팅창을 통해 실시간으로 직원들에게 질문을 받았다. '10년전으로 돌아가면 하고 싶은 일', '좋아하는 아이돌' 이야기 등 가벼운 주제부터 '사외이사로 외부에서 바라보던 BC카드에 대한 평가', '향후 사업추진 계획', '조직문화' 등 날카로운 질문에도 모두 답했다.

