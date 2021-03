한국야쿠르트→(주)hy, 유통전문기업으로 변신

[아시아경제 임혜선 기자] 한국야쿠르트가 1969년 창립 이래 처음으로 사명을 변경하고 식음료를 넘어 물류 등 유통전문기업으로 도약을 선언했다.

한국야쿠르트는 ‘㈜hy’로 사명을 변경하고 새롭게 출발한다고 29일 밝혔다.

㈜hy는 신규 사명에 식음료 기업에 한정된 기존 이미지를 넘어 다양한 분야로 사업 영역을 넓혀 가겠다는 의지를 담았다. 이를 통해 유통전문기업으로 도약하고 향후 100년을 향한 경쟁력을 갖출 계획이다. 자사 핵심 역량인 ‘냉장배송 네트워크’에 ‘물류’ 기능을 더한 새로운 사업 모델 개발에 집중한다. 타사와 전략적 제휴로 제품 카테고리를 확장하고 마이크로바이옴 시대를 선도할 기능성 프로바이오틱스 소재 개발에도 속도를 낸다.

한국야쿠르트는 새 기업이미지(CI)도 선보였다. 로고는 바이탈 사인에서 영감을 얻어 디자인됐다. 4가지 색상은 라이프, 헬스, 푸드, 프로바이오틱스를 상징하며 시대적으로 요구하는 확장된 건강의 의미를 형상화했다. 친환경 소재 적용 및 사회공헌활동을 확대하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천해 나갈 방침이다.

김병근 한국야쿠르트 경영기획부문장은 "㈜hy는 국내 최초 한국형 유산균 개발을 시작으로 건강기능식품, 신선간편식, 친환경·비건 온라인몰 등 새로움에 도전하며 국내 소비 트렌드를 이끌어 왔다"며 "이번 사명과 CI 변경을 계기로 물류, 채널, 플랫폼에 이르기까지 지속 가능한 사업 영역으로 과감히 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr