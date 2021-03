준공 45년 '성남하이테크밸리' 신산업 융복합단지로 조성된다

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 국내 1호 일반산업단지로 출발한 경기도 성남 중원구 상대원동 성남일반산업단지(성남하이테크밸리)가 2030년 제조혁신을 선도하는 신산업 융복합단지로 조성된다.

성남시는 준공한 지 45년 된 151만㎡ 규모 성남하이테크밸리 재생사업지구의 경쟁력을 강화하기 위한 종합발전계획을 수립했다고 29일 밝혔다.

계획안에 따르면 현재 입주 3849개사 중 2628개사(68.3%)가 제조업인 이곳 산단에 바이오 헬스, 스마트 팩토리, 지역기반 제조업을 전략적으로 육성 지원해 산업구조 변화에 대응하고, 4만2816명 산단 근로자의 근로환경을 개선하기로 했다.

시는 이를 위해 산단 내 103개 필지 52만㎡를 전략계획 대상 구역으로, 중심부의 33개 필지 19만㎡를 활성화 구역 지정 제안 지역으로 각각 설정했다.

이들 구역에 연구 및 공동연구시설, 신생기업지원센터를 설치하고, 전략사업을 유치하면 토지이용계획 변경도 추진한다.

기업지원 혁신지원센터 구축, 스마트 공장 보급 확산도 병행 추진한다.

일과 삶의 균형을 누리는 워라밸을 위해 지역 전략 산업지원주택 194호를 조성하고, 일자리 연계형 지원주택 600호를 확보하기로 했다. 또 산단 근로자의 기숙사 임차 지원과 문화복합시설 4곳, 공원 2곳 등도 확충한다.

스마트한 출ㆍ퇴근을 위해 '지하철 같은 버스' S-BRT를 구축하고 순환 무인 버스와 스마트 자전거도 도입한다.

시는 34개 실행방안을 추진하기 위해 다음 달 1일부터 조직 내 15개 부서가 참여하는 '성남하이테크밸리 경쟁력 강화 사업 TF추진단'을 꾸리고 총 1조7000억원을 투입하기로 했다.

시 관계자는 "사업이 완료되면 입주 기업들의 매출액이 9조원에서 13조원으로 4조원 증가하고, 근자자 수는 5만4327명으로 1만1511명이 늘어날 것으로 기대된다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr