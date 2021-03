송영길 "'뉴스공장' 사라질 수도" vs 이준석 "김어준이 권력 핵심인가"

TBS '뉴스공장' 둘러싸고 공방

송영길 "'뉴스공장', 역대 최고 청취율 방송"

이준석 "라디오 진행자 지켜달라는 호소 처음 봐"

[아시아경제 임주형 기자] 교통방송(TBS)을 둘러싼 여야 공방이 깊어지고 있다. 앞서 송영길 더불어민주당 의원이 TBS 프로그램 '김어준의 뉴스공장'(뉴스공장)을 지키기 위해 박영선 더불어민주당 서울시장 후보를 지지해 달라고 호소하자, 이를 두고 이준석 전 미래통합당(옛 국민의힘) 최고위원은 "라디오 진행자 지켜달라는 국회의원의 호소는 처음 봤다"라며 비꼬아 비판하고 나섰다.

앞서 송 의원은 지난 24일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "'뉴스공장'이 없어질 수 있습니다. 역대 최고 청취율 방송이 사라질 수 있습니다"라고 주장했다.

앞서 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 방송인 김어준 씨가 진행하는 TBS '뉴스공장'의 편향성 문제를 거론해 온 바 있다.

오 후보는 최근 한 매체와 인터뷰에서도 TBS에 대해 "시장이 되면 바로 잡을 건 바로 잡아야 한다"며 "(TBS에) 예산 지원을 안 하는 형태가 될 수 있다"고 언급하기도 했다.

이에 대해 송 의원은 "김어준, 그가 없는 아침이 두려우십니까? 이 공포를 이기는 힘은 우리의 투표"라며 "오직 박영선! 박영선이다"라고 거듭 강조했다.

송 의원의 이 같은 언급을 두고 이 전 최고위원은 지난 26일 페이스북에 올린 글에서 "선거하면서 '대통령을 지켜주십시오'는 어느 당도 여당일 때 흔히 쓰는 구호"라면서 "라디오 진행자를 지켜달라는 국회의원의 호소는 처음 봤다"라고 지적했다.

이어 "놀랍게도 문재인 대통령을 지켜달라는 호소는 거의 안 하고 있다"라고 비꼬아 비판했다.

그러면서 "누가 권력의 핵심인 건가"라며 "김어준 못 잃어. 민주주의 못 잃어. 나는 대한민국 못 잃어. 이런 건가"라고 꼬집었다.

한편 박 후보는 지난 25일 TBS '뉴스공장'에 출연한 자리에서 오 후보의 '예산 지원 중단' 발언에 대해 "TBS 방송 지원 중단의 문제는 시장이 할 수 있는 부분이 아니다"라고 지적했다.

이어 "TBS 지원 중단의 문제는 서울시의회에서 조례를 고쳐야 하는 것"이라며 "시장이 할 수 있는 일과 할 수 없는 일을 아직도 구분 못 하는 후보"라고 비판했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr