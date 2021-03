'용인 반도체 클러스터 투기 의혹' 前 경기도청 공무원 경찰 소환조사

[아시아경제 이관주 기자] 부동산 투기 의혹에 대해 수사 중인 경찰이 용인 반도체 클러스터 예정지 인근 토지를 가족 회사 명의로 매입해 투기 의혹이 불거진 전직 경기도 간부 공무원을 불러 조사하고 있다.

경기남부경찰청 부동산투기사범 특별수사대는 28일 오전 10시께 전 경기도청 투자진흥과 팀장 A씨 부부를 소환해 조사 중이다.

이들은 경찰에 출석하면서 토지를 사들인 이유 등에 대한 취재진의 질문에 아무런 답변도 하지 않았다. 경찰은 A씨의 내부정보 이용 여부를 집중적으로 규명할 방침이다.

A씨는 경기도 투자진흥과 팀장으로 재직하던 2018년 10월 아내가 대표로 있는 회사 명의로 용인시 원삼면 독성리 4필지 1500여㎡를 5억원을 들여 매입했다. 이 땅은 반도체 클러스터 개발 도면이 공개된 이후 시세가 5배가량 오른 것으로 전해졌다.

특히 토지 매입 시기가 경기도에서 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 클러스터 조성을 중앙정부에 건의하던 때라 내부정보를 이용한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

경기도는 앞서 23일 A씨를 부패방지권익위법 위반 혐의로 경찰에 고발했다. 경찰은 이후 25일 A씨의 주거지를 압수수색하고 휴대전화와 노트북 등을 확보했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr