정청래 '음성', 28일 선거운동 재개한 박영선

[아시아경제 오주연 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 공식 선거운동 기간 첫 주말이었던 27일, 유세 일정을 잠정중단했다가 28일 오전부터 재개했다. 박 후보와 함께 유세에 참여한 정청래 의원이 전일 코로나19 확진자와 밀접 접촉한 것으로 밝혀지면서 유세를 중단했지만, 정 의원이 음성 판정을 받으면서 다시 선거운동 일정을 소화하기로 했다.

박 후보 측에 따르면 28일에는 서초·강남 일대에서 거리유세에 나선다. 오전에는 서초구 고속터미널역 경부선광장에서 연설을 진행한다. 이어 고속터미널 지하상가를 돌며 소상공인들과 소통할 예정이다. 이 과정에서 직접 의류판매도 하며 점주와 고객, 직원들과 교류하겠다는 계획이다. 저녁 6시부터는 강남역에서 힐링캠프에 나선다.

박 후보는 전일 잠실새내역 앞에서 계획했던 대면유세는 놓쳤지만 비대면 방식으로 진행하며 선거일정을 이어갔다.

박 후보는 비대면 유세에서 "어르신, 경력단절 여성, 청년을 만나 삶의 고민과 불안, 아픔을 가까이서 들으면서 많이 배우고 공감했다"며 "시민이 곧 서울의 미래이고, 여러분의 목소리가 곧 서울의 시정이 되도록 하겠다"고 말했다.

또한 "아이들을 차별하고 장애인을 차별하고, 또 문재인 대통령에게 막말하는 후보가 어떻게 서울의 미래를 책임질 수 있겠냐"면서 "이번 서울시장 선거는 코로나19를 빨리 종식시키고 서울 시민들의 일상을 회복시키는 선거"라고 강조했다.

이어 무대에 오른 노웅래 민주당 최고위원은 "서울시장 당시 내곡동 땅 셀프보상을 받은 오세훈 후보는 계속 거짓말을 하고 있다"며 당장 후보직을 사퇴하라고 촉구했다.

마지막 연사로 나선 이낙연 상임선거대책위원장은 "이해충돌방지법을 야당이 반대하면 4월 국회에서 민주당 단독으로라도 처리하겠다"고 밝히고, LH 사태와 관련해 "소급입법을 해서라도 부당이득을 몰수하겠다"고 강조했다.

