'개항 20돌' 인천국제공항, 포스트 코로나 시대 세계 관문 '우뚝'

20주년 기념식서 '新비전 2030+' 선포···지역 상생·K-방역 선봉장

정세균 국무총리 "항공산업 발전의 척도, 정책적 지원 아끼지 않을 터"

[아시아경제 김혜원 기자] 국토교통부와 인천국제공항공사는 29일 오후 인천국제공항 개항 20주년 기념식을 개최한다고 28일 밝혔다. 2001년 3월 29일 개항한 인천국제공항은 올해로 개항 20돌을 맞았다.

제1여객터미널(밀레니엄홀)에서 열리는 기념식에는 정세균 국무총리, 진선미 국토교통위원회 위원장, 변창흠 국토부 장관, 강동석 초대 사장(건교부 전 장관), 박남춘 인천시장 등을 포함해 국회, 공항 상주기관, 지자체 관계자 등이 참석할 예정이다. 코로나19 방역 지침을 준수하기 위해 오프라인 참석자를 최소화하고 비대면 온라인 생중계 방식을 병행하기로 했다.

행사에서는 인천국제공항 개항 20주년을 기념해 그동안의 주요 성과를 돌아보고 공항산업 발전과 인프라 확충 등에 기여한 유공자(8명)에 대한 정부포상을 실시한다. 또 코로나19 위기 극복과 항공산업 재도약을 다짐하는 '인천국제공항 신(新)비전 2030+ 선포식'도 진행한다.

문화재청과 인천공항공사 주관으로 제1여객터미널에서 외국인 입국객을 대상으로 한 전통문화 홍보미디어 설치 제막식도 마련했다. 대한민국의 관문이자 첫 인상을 심어주는 장소인 인천국제공항 입국장에 설치된 세계 최고 수준의 LED 디스플레이를 바탕으로 한국 전통문화를 모티브로 한 다양한 영상 콘텐츠를 선보일 계획이다. 또 첨단 IT 기술과 전통문화를 융합한 각 50m 길이의 미디어월(조선왕실보자기, 나전칠기, 전통춤, 한글, AI 관광지도)과 4점의 키네틱아트 작품(스핀모듈, 모바일책가도, 전통문살, 조각보)을 전시한다. 인천공항은 이를 통해 방한 외국인을 대상으로 한국의 매력적인 전통문화 콘텐츠를 뽐내고 IT 강국으로서의 국가브랜드 이미지를 한층 높일 수 있는 기회로 활용할 계획이다.

개항 20주년 성과는? 73개국 255개 노선 연결, 국제화물 세계 3위·국제여객 세계 5위

인천국제공항은 1992년 11월 착공식 이후 8년 4개월이라는 오랜 기간 크고 작은 어려움을 극복하며 2001년 3월 29일 성공적으로 개항했다. 이후로 1~4단계 확장 사업을 차질없이 진행하고 있다. 적극적인 정부의 정책 지원과 국민의 성원에 힘입어 개항 이후 20년 만에 세계적인 공항으로 성장, 국책 사업 성공의 롤모델로 평가받고 있다.

인천국제공항은 2001년 개항 이후 국내 유일의 관문 공항으로서 73개국 255개 노선을 연결하며 100개가 넘는 항공사가 취항하고 있다. 이를 통해 2019년 기준 국제화물 세계 3위(연간 266만t), 국제여객 세계 5위(연간 7000만명)의 쾌거를 달성하는 등 명실상부한 글로벌 대표 허브 공항으로 도약했다.

아울러 인천국제공항은 국제공항협의회(ACI) 주관 세계공항서비스평가(ASQ)에서 최초로 12년 연속 1위(2005~2016년)를 차지하며 세계 일류 공항 운영 능력과 노하우를 인정받기도 했다. 이를 바탕으로 폴란드 신공항 전략적 자문 컨설팅, 쿠웨이트공항 제4터미널 위탁 운영, 인도네시아 바탐공항 개발·운영 등 다양한 해외 사업 수주(15개국, 30개 사업, 2억3000만달러 규모)에 성공해 전 세계적으로 국제 위상과 리더십을 높였다.

인천국제공항공사는 2004년 이후 당기순이익을 꾸준히 올렸고, 특히 최근 5년(2015~2019년) 동안에는 약 1조8600억원의 정부 배당을 실현하는 등 국가재정에도 기여해 왔다. 누적 배당금은 2조5800억원에 달한다.

인천국제공항공사 측은 "국가 경제 성장에 대한 기여 뿐만이 아니라, 첨단 안전관리 시스템 구축 및 관계기관 간 협업 체계 강화 등을 통해 무사고·무중단 공항 운영을 실현하고 지연 운항을 최소화해 공항 이용객 편의를 향상시켰다"고 전했다. 이어 "공항이 단순히 정거장 역할만 수행하지 않고 지역사회와 상생하는 항공산업 발전의 선봉장 역할을 수행하기 위해 공항 주변 개발을 통해 항공산업 생태계를 확장하고, 생체인식·인공지능(AI)·로봇 등 4차산업 기술을 선제적으로 도입해 인천국제공항을 '스마트공항'으로 지속적으로 업그레이드 해왔다"고 강조했다.

코로나19 위기 속 K-방역 선봉장+항공산업 버팀목

인천국제공항공사는 지난해 코로나19 팬데믹으로 각 국가 간 인적·물적 교류가 끊기는 등 공항여객 수요가 대부분 감소(전년 대비 -83%)하는 경영적으로 어려운 상황에서도 수출입 물류·관광의 기반이 되는 핵심 기반 산업인 항공산업의 생태계 붕괴를 막기 위해 애썼다.

항공사, 지상조업, 공항 입점 업체 등 항공 업계 전반을 대상으로 지난해 1조2000억원의 공항시설 사용료 감면·납부 유예 등 범정부 대책을 적극 지원했고 올해도 이러한 지원을 이어나갈 계획이다. 아울러, 공항 출·입국 전 과정에 촘촘한 K-방역 체계를 선제적으로 구축했으며 아시아·태평양 최초로 'ACI 공항방역인증(AHA)'을 획득하는 등 국가 방역의 최전선에서 코로나19 확산 방지에 총력을 기울이고 있다.

정 총리는 "인천국제공항의 개항은 당시 세계 항공의 중심이 되길 바라는 온국민의 희망이었으며 대한민국이 항공산업을 발전시켜 글로벌 시대를 선도하겠다는 결의에 찬 의지였다"면서 "20년이 지난 오늘, 인천국제공항은 명실상부한 세계 일류 공항으로 발돋움하며 국민의 희망을 실현하고 대한민국 항공산업의 눈부신 성장을 이끌어 왔다"고 말했다. 그러면서 "코로나19의 장기화로 경제가 많이 어려운 상황에서 백신과 치료제의 개발로 일상이 회복되면 인천국제공항이 동북아 교통과 물류의 중심이 돼 항공산업의 재도약을 이끌어 주기를 바라며 정부도 정책적인 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 "인천국제공항이 개항 이후 20년 만에 세계적인 공항으로 성장하기까지 인천국제공항의 기획 및 건설 과정에 참여하신 분들과 정부의 정책적인 지원, 그리고 국민 여러분의 성원에 감사드린다"며 "앞으로의 20년에도 인천국제공항이 우리 국민이 자랑스러워하는 세계적인 공항으로 남을 수 있도록, 새롭게 수립한 비전2030+를 바탕으로 공항 운영 전반의 미래 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr