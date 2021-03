속보[아시아경제 임주형 기자] 중앙방역대책본부(방대본)는 28일 0시 기준 48건의 백신 접종 후 이상 반응 신고 사례가 발생해 누적 총 1만309건으로 집계됐다고 밝혔다.

이중 중증 전신 알레르기 반응인 '아나필락시스' 의심 사례 1건, 경련 등 신경계 이상 중증 의심 사례 1건이 각각 추가됐다.

새로 신고된 아나필락시스, 중증 의심 사례 2건 모두 아스트라제네카 백신을 맞은 접종자로부터 신고된 사례다.

