LH 투기로 촉발된 국민 분노…靑 반부패정책협의회가 잠재울까

[아시아경제 이지은 기자] LH 투기 사태로 촉발된 국민의 분노가 사그라들지 않고 있는 가운데, 청와대가 문재인 대통령 주재로 29일 범정부 관계자들을 한 데 모은 반부패정책협의회를 추진한다. 문 대통령이 지시한 대로 부동산 투기 문제를 '발본색원'할 해법이 나올지 주목된다.

청와대에 따르면 오는 29일 문 대통령 주재하에 청와대에서 부동산 부패 근절을 위한 긴급 반부패정책협의회가 열린다. 이번 회의에서는 부동산 투기 근절 및 재발방지 방안, 부동산 부패 발본색원을 위한 범부처 대응체제 가동 등이 논의된다.

회의에는 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 박범계 법무부 장관, 전해철 행정안전부 장관, 구윤철 국무조정실장, 은성수 금융위원장, 전현희 국민권익위원장, 조남관 검찰총장 직무대행, 김대지 국세청장, 김창룡 경찰청장 등이 참석한다.

앞서 정부는 투기 의혹 공무원과 공기업 직원에 대한 대대적 조사에 나서 지난 19일 지자체 공무원 23명과 지방 공기업 직원 5명을 적발했으며, 청와대 역시 직원에 대한 1,2차 투기 조사에도 나서 투기 의심거래가 없음을 밝혔다.

하지만 LH 여파로 인해 문 대통령의 지지율이 취임 후 최저치인 34%를 경신하는 등 국민들의 분노는 아직 가라앉지 않은 상태다. 이에 따라 긴급 반부패정책협의회에서 국민적 공분을 잠재울 특단의 대책이 마련될지 이목이 쏠린다.

정치권에 따르면 협의회에 앞서 당정은 28일 고위 당정청을 열고 대책 협의를 가질 예정이다. 현재 부동산 투기 방지대책으로 언급되는 것은 공직자 재산등록 의무 대상자 확대, 취업자격 제한, 부동산 거래 자진신고, 투기 부당이득 환수 등이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr