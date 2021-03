수에즈 운하 대기 선박에 실린 동물들 아사 위기

20척의 선박에 양 등 동물들 수천마리 실려…가축용 물과 사료 부족

좌초 선박 물빼기 작업 한창

[아시아경제 국제부 기자] 초대형 컨테이너선이 좌초, 수에즈운하가 막히면서 대기중인 선박에 실린 동물 수천 마리가 아사 위기에 처했다.

27일(현지시간) 선박 운항 정보 사이트 '마린트래픽' 등에 따르면 가축을 산 채로 싣고 운하 통항이 재개되길 기다리는 배가 13척에 달한다.

영국 일간 가디언은 자체 파악한 9척에 동물보호단체가 확인한 11척을 더해 최대 20척의 선박에 동물들이 실려 있다고 전했다.

가축을 산 채로 싣고 수에즈운하를 통과하려던 배들은 대부분 유럽에서 중동으로 가던 길이었을 것으로 추정된다.

블룸버그는 운하 근처에 대기하는 배 수척은 루마니아에서 사우디아라비아로 가는 배라고 설명했다. 루마니아 당국은 가축 수출선 11척이 이번 사태에 영향을 받았다고 전했다.

세계 최대 양 수입국인 사우디는 루마니아에서 살아있는 양을 수입해 이슬람 방식으로 도축한다. 이슬람교에서는 이슬람식 도축방식인 '다비하'에 따라 도축된 고기만 할랄(무슬림이 먹고 쓸 수 있게 허용된 제품)로 인정한다.

비정부기구 '애니멀 인터내셔널'의 가브리엘 파운 유럽국장은 "이틀 안에 (가축용) 물과 사료가 떨어지는 배들이 있다"라면서 "24시간 내 운하가 열리지 않으면 중대한 비극을 맞을 것"이라고 말했다. 그는 일부 배는 6일 치 이상 사료와 물을 가지고 있다면서 "(출발지인) 루마니아로 돌아가기로 한다면, 아직 기회가 있지만 2∼6일 더 운하가 막히면 재앙이 일어난다"라고 덧붙였다.

동물복지단체 '컴패션 인 월드파밍'의 피터 스티븐슨은 배에 수천 마리 가축을 빽빽이 싣고 장기간 운송하는 방식은 가축에게 스트레스를 주고 질병에 걸릴 위험을 높인다며 "일부 배는 다른 목적으로 사용되다가 전용돼 가축 운송에 완벽히 적합하지도 않다"라고 지적했다.

이 같은 우려와 달리 가축 수출업계에선 배마다 수의사가 탑승해 해상운송이 육상운송보다 동물 사망률이 높지 않다고 주장한다.

수에즈 운하는 대형 컨테이너선 에버기븐(Ever Given)호 좌초로 닷새째 운항이 막혔고, 현재 수에즈운항 통항을 기다리는 선박만 276대에 달하는 것으로 알려지고 있다.

한편 이집트 수에즈운하관리청(SCA)의 오사마 라비 청장은 에버기븐(Ever Given)호를 물에 띄우기 위한 작업을 진행 중이라고 이날 밝혔다. 전날까지 준설선을 동원해 뱃머리가 박힌 운하 제방에서 2만㎥가량의 모래와 흙을 퍼낸 SCA 측은 총 14대의 예인선을 투입해 작업 중이라고 설명했다. 이를 위해 총톤수 22만4000t에 달하는 배의 무게를 줄이기 위해 9000t 가량의 평형수도 뺐다.

라비 청장은 "다행히 사고 이후 먹통이 됐던 선박의 방향키와 프로펠러가 다시 작동하고 있지만 언제 배를 물에 띄울 수 있을지 예측할 수 없다"면서 "지금 시도하는 작업이 실패하면 추가로 배의 무게를 줄여야 하는데, 그런 상황이 벌어지지 않기를 바란다"고 덧붙였다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr