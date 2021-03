비욘세, 100만달러 상당 명품백 등 도난, 창고털이범 소행

美 스타 창고 노린 범죄 성행…마일리 사일러스도 창고털이 피해

[아시아경제 국제부 기자] 미국의 팝스타 비욘세가 100만달러(한화 11억3000만원) 상당의 귀중품을 도난당했다.

미국 연예매체 TMZ는 27일(현지시간) 경찰 소식통을 인용해 비욘세가 창고털이범들에게 귀중품을 도난당했다고 보도했다.

비욘세가 설립한 매니지먼트사 파크우드 엔터테인먼트가 임대한 로스앤젤레스(LA) 창고 3곳에는 이달 초 두 차례 도둑이 들었다.

절도범들은 비욘세가 임대 창고에 보관 중이던 명품 핸드백과 드레스, 아이 장난감은 물론이고 비욘세 개인 스타일리스트의 사진까지 싹 쓸어간 것으로 알려졌다. LA 경찰은 수사에 나섰지만, 아직 절도범을 잡지 못했다.

TMZ는 할리우드 유명인과 관련한 창고 털이 범죄가 유행하고 있다며 최근에는 팝스타 마일리 사일러스의 창고에도 도둑이 들어 옷과 개인 기념품, 가족사진을 훔쳐 갔다고 전했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr