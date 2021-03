미국의 영웅, 한국계 고 김영옥 대령에 美 의회 금메달 수여 추진

한국계 의원들 법안발의, 영웅적인 행동과 리더십, 인도주의 실천 기려야

아시안 증오 범죄 급증하는 시기에 본보기

[아시아경제 국제부 기자] 한국계 미국 연방하원의원들이 미군 최초의 아시아계 전투대대장이자 인도주의 정신을 실천한 전쟁 영웅인 고 김영옥 대령에게 연방의회 금메달을 수여하는 법안을 발의했다. 미국 연방의회 금메달은 의회가 민간인에게 수여하는 최고 영예의 상이다.

매릴린 스트리클런드(민주ㆍ워싱턴), 앤디 김(민주ㆍ뉴저지), 영 김(공화ㆍ캘리포니아), 미셸 박 스틸(공화ㆍ캘리포니아) 의원은 27일(현지시간) 이러한 내용의 법안을 의회에 제출했다고 밝혔다.

법안은 한국계 미국인인 고인이 평생의 삶을 통해 보여준 영웅적인 행동과 리더십, 인도주의의 실천을 기리기 위해 의회 금메달을 수여하는 내용을 담았다.

매릴린 스트리클런드 의원은 "아시안 증오범죄가 급증하는 시기에 본보기가 되는 업적을 남긴 김 대령을 비롯해 아시아계 미국인 공동체의 많은 공헌을 인식하고 이를 증진해야 한다"며 법안 제출 배경을 밝혔다.

앤디 김 의원은 "김 대령은 체계적인 인종차별의 장벽을 극복하고 나라를 위해 용감하게 싸웠다"며 아시아ㆍ태평양계 공동체가 폭력과 차별에 직면한 이때 김 대령에게 의회 금메달을 수여할 것을 촉구했다.

영 김 의원은 "김 대령은 2차 대전부터 한국전쟁까지 나라를 위해 복무했고, 국가와 아시아계 사회에 대한 그의 봉사는 전역 이후에도 계속됐다"며 평생에 걸친 고인의 헌신과 업적을 기렸다.

미셸 스틸 의원은 "김 대령은 평생 생명을 구하고 다른 사람을 위해 봉사하는데 헌신했다"며 고인이 의회 금메달이라는 최고 영예를 누릴 자격이 있다고 강조했다.

독립운동가 김순권 선생의 아들인 고인은 로스앤젤레스(LA)에서 태어나 미군장교로 제2차 세계대전과 한국전쟁에 참전해 뛰어난 무공을 세웠다. 고인은 미국 정부로부터 특별ㆍ은성ㆍ동성 무공훈장을 받았고 프랑스 레지옹 도뇌르 무공훈장, 한국 태극무공훈장도 수훈했다.

그는 1972년 전역 이후 한인건강정보센터, 한미연합회, 한미박물관을 만드는 데 앞장섰고, 가정폭력 피해자와 위안부 피해자, 한인 입양아 등을 돌보는 데 여생을 바쳤다. 2005년 12월 LA에서 별세한 그는 하와이 호놀룰루 국립묘지에 안장됐다.

