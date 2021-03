일자리 2000개 만든다는 쿠팡…노동계는 '부글부글' 왜?

1000억 투자해 전북 완주 신규 물류센터 설립

지역경제 기대감↑…근로자 사망 문제는 여전

"쿠팡, 고인 노동 축소하거나 왜곡 입장 일관"

"취업규칙 설명회 요식행위…전면 무효화해야"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡이 전북 완주군에 1000억원 이상을 투입해 신규 물류센터를 세운다. 새로운 일자리 2000여개가 만들어질 것으로 예상되면서 지역 경제 활성화에 대한 기대감이 커지고 있다. 그러나 마냥 기뻐하긴 힘들다. 지난해부터 현재까지 쿠팡 물류센터에서 일하다 사망한 근로자는 총 5명에 달한다. 근로환경 개선 등 쿠팡의 사회적 책임에 대한 요구가 높아지고 있다.

쿠팡은 26일 전라북도, 완주군과 신규 물류센터 설립을 위한 투자유치 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 쿠팡이 미국 뉴욕증권거래소 상장을 통해 조달한 자금으로 이뤄지는 국내 첫 투자다. 쿠팡은 완주군에 신규 물류센터 설립을 위해 1000억원 이상을 투자할 계획이다.

쿠팡 측은 "부지 10만㎡에 육박하는 쿠팡 완주 물류센터는 전라북도 내 최대 규모"라며 "2000여개의 신규 일자리를 창출할 것으로 기대된다"고 말했다. 쿠팡은 지역주민 채용을 우선시할 계획이며, 성별과 연령에 따른 고용 격차 해소에 노력하겠다고 밝혔다.

하지만 같은 날 노동계는 쿠팡이 사망 피해자 지원과 재발방지 대책을 내놓지 않고 있다는 내용의 비판 성명을 냈다. 전국공공운수노조에 따르면 지난해부터 지금까지 쿠팡에서 일하다 사망한 근로자는 총 9명이고, 그중 5명은 물류센터에서 일하다 사망했다.

공공운수노조는 "쿠팡은 연이은 노동자의 죽음에도 불구하고 고인의 노동을 축소하거나 왜곡하는 입장으로 일관하고 있다"고 지적했다. 지난해 기준 쿠팡에서 발생하는 산업재해에 대해 회사가 불인정 의견을 내는 비율은 28.5%로 국내 전체 사업장 평균 율(8.5%)보다 3배 이상 높았다.

쿠팡은 지난달 국회 환경노동위원회에서 열린 산재 청문회 이후 '물류센터 근로여건 개선방안'을 내놨다. 개선안은 ▲상시직 및 일용직 노동자들의 연속 근로일수 제한 ▲야간노동에 대한 특수건강진단 대상 확대 ▲근로자 개인별 UPH(시간당생산량) 표시기능 삭제 ▲물류센터 근로환경 진단 실시 등이 주요 내용이다.

쿠팡은 이러한 내용을 반영하기 위해 이달부터 센터별로 취업규칙 변경 설명회를 진행하고 있다. 공공운수 노조는 이 과정에서 쿠팡이 근로기준법을 위반했다고 주장했다. 취업규칙 개정 시 근로자에게 불이익을 주는 내용이 포함된 경우 근로자 과반 이상의 동의가 필요하다. 공공운수노조 측은 "취업규칙 설명회에 대해 사전 공지나 자료 열람 없이 20분짜리 설명 영상을 시청하고 서명을 받는 것이 전부였다"고 했다.

또한 "쿠팡의 취업규칙 개정안에는 저임금 비정규직 노동자로서 감당해야 하는 노동자들의 고통과 죽음의 근본적인 원인에 대한 접근은 없다"면서 "노동자들의 임금을 더 낮추고, 건강함을 증명해야 하며, 권리를 주장하지 못하고 더 움츠러들게 만드는 불이익변경 내용을 담고 있다"고 밝혔다.

쿠팡의 개정 취업규칙을 보면, 타회사 취업 제한을 강화했으며 병가의 경우 별도의 증빙서류를 제출하도록 했다. '회사는 병가를 부여할 수 있다'는 내용은 '회사는 요양이 필요한 범위 내에서 별가를 부여할 수 있다'로 변경됐다. 기간제 직원의 무기계약직 전환 요건은 이전보다 까다로워졌다.

이들은 "형식적인 절차만 갖췄을 뿐 노동자들의 의견을 제대로 수렴하지 않은 요식행위에 불과한 쿠팡의 취업규칙 설명회는 전면 무효화하고 제대로 된 정보 제공과 의견 전달이 가능한 방식으로 재진행돼야 한다"고 요구했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr