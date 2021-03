[아시아경제 조유진 기자] 26일(현지시간) 미국 버지니아주에서 밤사이 총격 사건이 잇따라 발생해 2명이 숨지고 최소 9명이 부상을 입었다.

AP 통신 등에 따르면 경찰은 밤 11시께 애틀랜틱 에비뉴의 리조트 지역에서 다수의 총성이 들려 출동했으며, 사건 현장에는 여성 한 명이 숨져 있었다고 밝혔다.

현장에서 발견된 8명의 총상 피해자 중 일부는 생명이 위독한 상태인 것으로 전해졌다.

경찰은 이 사건을 현장에서 조사하고 있을 때 근처에서 추가로 총격이 있다는 신고를 접수했다. 이후 한 경찰관이 용의자로 추정되는 한 남성과 마주친 뒤 총격전 끝에 그를 사살했다.

해변 총격 사건을 조사하던 한 경찰관이 차에 치여 병원으로 이송됐지만, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 두 사건이 각각 별개로 벌어졌으며, 여러 명을 체포해 총격 사건과 연관성을 조사 중인 것으로 전해졌다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr