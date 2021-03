오후 6시 이후 일정 보류, 추후 재공지

[아시아경제 장세희 기자]박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 27일 유세에 동행했던 정청래 의원이 코로나19 확진자의 접촉자로 통보받으면서 오후 일정을 우선 중단했다.

박 후보와 정 의원은 전날 망원시장 유세와 시장 상인회 간담회, 홍대 상상마당 '힐링캠프' 유세를 함께 했다.

박 후보 캠프 관계자는 "일단 오후 2시 일정을 취소하고 오후 6시 이후 일정은 보류한다"며 "상황이 정리되는 대로 재공지하겠다"고 밝혔다.

