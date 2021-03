코로나19 신규확진 505명… 500명대로 또 앞자리 바꿨다

지난달 19일 이후 36일 만에 다시 500명대

[아시아경제 장세희 기자]국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 다시 거세질 조짐을 보이는 가운데 27일 신규 확진자 수는 500명을 넘었다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 505명 늘어 누적 10만1275명이라고 밝혔다.

전날(494명)보다 11명 늘어나면서 지난달 19일(561명) 이후 36일 만에 다시 500명대를 기록했다.

이날 신규 확진자의 감염 경로를 보면 지역발생이 490명, 해외유입이 15명이다.

지난해 11월 중순 이후 본격화한 '3차 대유행' 여파는 해를 넘겨 5개월째 이어지고 있다.

신규 확진자는 300∼400명대에서 등락을 반복하며 정체 양상을 보였으나 최근 들어서는 각종 소모임, 직장, 다중이용시설 등에서 산발적 감염이 잇따르며 서서히 증가하고 있다.

한편 이달 21일부터 이날까지 최근 1주일간 신규 확진자는 일별로 456명→415명→346명→428명→430명→494명→505명을 기록했다. 이 기간 300명대가 1번, 400명대가 5번, 500명대가 1번이다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr