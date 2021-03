김 대표 대행 "추경 처리·부산 일정 등 피로 누적…이유 불문 송구"

[아시아경제 장세희 기자]더불어민주당 김태년 당대표 직무대행 겸 원내대표가 26일 서해수호의 날 행사에서 조는 모습이 포착됐다.

김 대표 대행은 이날 오후 경기 평택 해군 2함대 사령부에서 열린 제6회 서해수호의 날 기념식에 참석, 문재인 대통령의 기념사를 듣는 도중 고개를 살짝 떨구는 모습이 생중계 화면에 잡혔다.

홍종기 국민의힘 중앙선대위 부대변인은 논평에서 "순국 장병에 대한 공개적인 모욕 수준"이라며 "천안함 폭침으로 수장된 46명의 청년에 대한 집권 여당의 속마음을 보여주는 장면"이라고 비판했다.

김 대표 대행은 "국회 추경 처리, 부산 일정 등 강도 높은 일정을 치르고 행사에 참석해 순간적으로 피로가 몰려들었다"며 "이유를 불문하고 송구한 마음"이라고 밝혔다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr