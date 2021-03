北 리병철 "미사일 발사는 주권국 자위권…바이든 발언은 노골적 도발"

[아시아경제 이지은 기자] 리병철 북한 노동당 중앙위원회 비서 겸 당 중앙군사위원회 부위원장이 27일 담화를 통해 바이든 미국 대통령의 '유엔 결의 위반' 발언은 주권국 자위권에 대한 침해이자 도발이라고 규탄했다.

조선중앙통신은 이날 리 부위원장이 담화를 통해 "이번에 진행된 신형전술유도탄시험발사는 우리 당과 정부가 국가방위력을 강화하기 위해 제시한 국방과학정책목표들을 관철해 나가는데서 거친 하나의 공정으로서 주권국가의 당당한 자위권에 속하는 행동"이라고 밝혔다고 보도했다.

리 부위원장은 "우리는 남측과 미국이 위험한 전쟁연습과 첨단무기 반입놀음을 지속적으로 벌이며 상시 조선반도의 군사적 위협을 조성하고 있는 현 상황에서 우리 국가의 안전을 믿음직하게 수호하기 위한 철저한 물리적힘을 비축하지 않으면 안된다"며 "우리 국가의 자위권에 속하는 정상적 무기시험"이라고 강조했다.

이어 바이든 대통령이 북한의 미사일 발사에 대해 '유엔 결의 위반'이라고 지적한 데 대해서는 "극도로 체질화된 대(對)조선 적대감을 숨김없이 드러낸 데 대해 강한 우려를 표한다"며 "미국 대통령의 이러한 발언은 우리 국가의 자위권에 대한 노골적인 침해이며 도발"이라고 밝혔다.

