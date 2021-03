[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 26일 오후 6시21분께 광주광역시 북구 매곡동 한 아파트에서 불이났다.

이 불로 입주민 1명이 대피하다가 골절상을 입었고, 또다른 2명은 연기를 흡입해 인근 병원으로 이송됐다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재원인을 조사할 방침이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr