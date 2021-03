中정부, 위구르 관련 英에 보복제재…버버리도 퇴출

블랙리스트 올려 거래 제재

[아시아경제 차민영 기자] 중국이 신장 위구르 자치구 인권 이슈와 관련해 영국에 '보복 제재'를 가했다. 웹사이트에 성명을 올린 개인과 기관을 '블랙리스트'에 올리고 입국과 거래를 제재한다. 중국과 홍콩 기업들까지도 신장 위구르 인권 문제에 대해 목소리를 높인 글로벌 기업들과 협력을 중단하는 모습을 보이고 있다.

중국 외교부는 26일 웹사이트에 올린 성명에서 영국 기관 4곳과 개인 9명을 제재한다면서 이날부터 관련 개인과 그 직계 가족이 중국 본토와 홍콩, 마카오에 입국하는 것을 금지한다고 밝혔다. 중국 국민과 기구가 이들과 거래하는 것도 금지한다.

이는 영국이 지난 22일 유럽연합(EU), 미국, 캐나다 등과 함께 신장 위구르족 인권탄압을 이유로 중국 관리들과 단체를 제재한 데 대한 보복 조치다.

중국은 앞서 EU의 제재에 대해서는 EU 이사회 정치안전위원회 등을 제재한다고 발표하며 즉각 맞대응했었다. 발표된 제재 대상에는 톰 투겐다트 영국 하원 외교위원장과 보수당 대표를 지낸 이언 덩컨 스미스 하원의원 등 정치인들이 대거 포함됐다. 보수당 인권위원회와 중국연구그룹 등도 포함됐다.

중국 외교부는 영국이 거짓과 허위정보로 신장 인권 문제를 구실로 중국 개인과 기관을 일방적으로 제재해 국제법과 국제관계의 기본 준칙을 공공연히 위반하고 중국 내정에 난폭하게 간섭해 중국과 영국 관계를 심각히 훼손했다고 비난했다.

화춘잉(華春瑩) 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "영국이 거짓말과 허위 정보를 바탕으로 중국에 대해 일방적으로 제재를 가했다"며 "이는 국제법과 국제관계의 기본규칙을 위반하는 것이고 중국의 내정에 간섭해 중영관계를 심각하게 해치는 행위"라고 비난했다.

화 대변인은 이어 "중국은 국가의 주권, 안전, 발전이익을 지키겠다는 결심이 확고하고, 영국이 잘못된 길에서 더 멀리 가지 않기를 바란다"며 "그렇지 않으며 더욱 단호하게 대응할 것"이라고 말했다. 그러면서 "영국은 중국과 다른 나라를 평등하고 상호 존중하는 태도로 대하는 것을 배워야 한다. 이것이 바로 국가 간에 서로 잘 지낼 수 있는 방법"이라고도 강조했다.

신장위구르자치구 정부도 성명을 내고 신장의 인권 침해 의혹을 완강히 부인하면서 미국, 영국, 캐나다 등을 향해 "인권 문제에서 정치 농간을 부리고 이중 기준을 적용하는 것을 중단하라"고 촉구했다.

신장 이슈, 중국·홍콩 기업들에도 영향

신장 관련 정치적 이슈는 중국 본토 내 기업들에도 영향을 미치고 있다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 텐센트는 자사 모바일 게임인 '왕자영요'에서 버버리와 협업해 선보였던 의상(스킨)을 제거했다. 왕자영요는 지난해 일일 평균 이용자 수가 1억명을 돌파한 중국 최고 인기 모바일 게임이다.

텐센트의 결정은 신장 면화에 대한 버버리의 입장과 관련이 있다고 SCMP 소식통은 전했다. 버버리는 영국의 대표적 패션 브랜드로 신장에서 생산한 면화를 사용하지 않겠다고 선언한 외국 기업이다.

이와 별도로 텐센트가 운영하는 e스포츠 리그 '레전드 프로 리그'는 홈페이지에서 나이키의 로고와 상품을 내리고 나이키와의 파트너십을 중단했다. 나이키 역시 신장 면화와의 관계 단절을 선언했던 기업이다.

홍콩에서도 비슷한 일이 벌어졌다. 홍콩프리프레스(HKFP)에 따르면 가수 이슨 찬은 아디다스, 윌리엄 찬은 타미힐피거와의 모든 협업을 종료한다고 전날 발표했다.

