공인회계사 1차 시험 합격자 2213명...경쟁률 5.3대 1

[아시아경제 박지환 기자] 금융감독원은 26일 올해 공인회계사 1차 시험 합격자가 2213명으로 집계됐다고 밝혔다.

지난달 28일 치른 시험에는 1만1654명이 응시해 5.3대 1의 경쟁률을 나타냈다. 최저합격점수는 550점 만점에 368.5점이다. 전 과목 평균 점수는 67.0점으로 전년보다 15.0점(평균 2.7점) 내려갔다. 응시자 전체 평균 점수는 48.8점으로 전년 대비 4.6점 하락했다.

합격자는 20대 후반(25~29세)이 52.6%로 가장 많았다. 다음으로 20대 전반(36.9%), 30대 전반(8.8%) 순이다.

성별로는 남성이 67.6%, 여성이 32.4%를 차지했다. 학력별로는 대학 재학 중인 합격자가 65.5%에 이르렀다. 전공별로는 경상계열이 76.9%를 차지했다.

올해 2차 시험 응시 예상인원은 지난해 제 1차 시험에 합격한 자를 포함 총 3744명으로 예상됐다. 경쟁률은 3.4대 1이다.

응시원서 접수 기간은 5월 13~25일이며 시험일은 6월 26~27일이다. 최종합격자 발표 예정일은 8월 27일이다.

