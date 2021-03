경기도, 투기의혹 전직 팀장 운영 업체와 자문계약 추진 '취소'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 투기 의혹 수사를 받고 있는 도청 전직 팀장이 운영하는 업체와의 투자유치 업무 자문 계약 추진을 전격 취소했다.

경기도는 앞서 지난 8일 미국·러시아·중국·유럽·일본 등을 대상으로 투자 기업을 발굴·유치하기 위해 분야별 민간 컨설팅 기관(업체) 6곳을 선정해 발표했다.

이들 업체 중에는 이번에 투기 의혹 논란이 되고 있는 도청 전직 팀장 A씨가 운영하던 업체도 포함돼 있었다.

도는 하지만 지난 23일 A씨가 재직기간 공무상 얻은 비밀을 이용해 가족회사 명의로 용인 반도체 클러스터 부지와 인접한 땅을 매입했다는 투기 의혹이 제기되자 당일 취소를 통보했다.

도 관계자는 "해당 분야 자문 계약이 1500만원 규모여서 참여 업체가 많지 않아 도가 직접 2개 업체를 찾아 의사를 확인했는데 B사만 사업계획서를 내 17일 계약 안내 통지를 했다"며 "이후 투기의혹이 불거져 진행 중인 계약건 취소를 통보해 실제 계약은 이뤄지지 않았다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr