▶박영선씨 별세, 김영자씨 배우자상, 박성규(한화커뮤니케이션위원회 상무)·성희·은숙씨 부친상, 정순욱(호텔롯데 조리과장)·장용준(미국P&G QC 디렉터)씨 장인상, 최현숙씨 시부상 = 26일, 아산제일장례식장 2호실, 발인 29일 오전 9시, 장지 성환 천주교 공원묘지. 041-545-4444

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr