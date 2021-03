광주시, 산업재해 예방 안전지킴이 사업자 모집

29일부터 내달 9일까지 접수…산업현장 상시 방문·계도활동 수행

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 산업현장의 안전사고 예방을 위해 건설·제조현장을 상시 점검하는 산업안전보건지킴이 사업을 수행할 수탁사업자를 오는 29일부터 공개모집한다고 26일 밝혔다.

지킴이사업은 노동자들이 보다 안전한 환경에서 건강하게 근무할 수 있도록 지킴이가 산업현장을 방문해 개인보호구 착용 여부, 산업안전보건기준 위반 사항, 안전재해(추락·낙하사고 등) 예방 조치 등을 중점 점검하는 사업이다.

사업수행 참여를 희망하는 기관 및 단체는 오는 29일 시 홈페이지 고시·공고에 올라올 공고문을 참고해 신청서류를 작성한 후 시 노동협력관실로 방문접수하면 된다.

신청자격은 공고일 기준 사무소가 광주시에 소재하고 최근 3년 이내 산업안전 및 노동 관련 분야의 사업수행 실적을 보유한 비영리법인 또는 단체다.

자세한 사항은 시 노동협력관실로 문의하면 된다.

수탁기관으로 선정된 비영리법인 및 단체는 광주시와 협약을 맺고 연말까지 지킴이 선발·운영·현장점검 등 운영 전반에 대한 수탁사업을 수행하게 된다.

이보근 광주시 노동협력관은 “지킴이 활동을 통해 노동자들이 안전하게 일할 수 있는 근무환경을 조성해 나가겠다”며 “역량과 열정을 갖춘 기관 및 단체들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

