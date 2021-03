빅텍, 검색 상위 랭킹... 주가 0.81%

빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 7,510 전일대비 100 등락률 +1.35% 거래량 4,462,550 전일가 7,410 2021.03.26 14:49 장중(20분지연) 관련기사 고수익 보이는 ‘급상승 유망주’ 공개합니다한국거래소, 인터파크·지니뮤직 등 15개사 코스닥 공시우수법인 선정‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 이 검색 상위 종목에 새롭게 등장했다.

오늘 외국인은 2만 8000주 순매수 하는 것으로 잠정 집계되고 있다. 최근 5일 동안 개인 투자자들은 70만 1927주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 63만 9993주 순매도, 9만 6637주 순매도 했다.

지난 3월 25일 빅텍은 '북한 미상 발사체 발사 소식에 5%↑'이라며 시장에서 이슈가 되었었다.

[표] 외국인ㆍ기관 순매매량 (단위 주)

