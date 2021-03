[아시아경제 이민우 기자] 탑엔지니어링 탑엔지니어링 065130 | 코스닥 증권정보 현재가 9,190 전일대비 20 등락률 -0.22% 거래량 53,356 전일가 9,210 2021.03.26 13:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일탑엔지니어링 '유리 커팅장치' 관련 특허권 취득“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 은 책임경영 강화를 위해 류도현 단독 대표체제로 전환한다고 26일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr