부동산 투기 근절, 재발방지를 위한 자리…기재부·법무부·국토부 장관, 검찰총장대행 국세청장 경찰청장 참석

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령이 오는 29일 부동산 부패 청산을 위한 반부패정책협의회를 소집했다.

강민석 청와대 대변인은 26일 "문 대통령이 주재하는 반부패 정책협의회가 29일 청와대서 개최된다"면서 "부동산 투기근절, 재발방지를 위한 부동산 투기 발본색원을 위한 자리"라고 설명했다.

반부패정책협의회에는 부동산 대책 관련 부서인 기획재정부, 법무부, 행정안전부 장관과 국무조정실장, 금융위원장, 국민권익위원장, 인사혁신처장, 검찰총장 직무대행, 국세청장, 경찰청장 등이 참석한다.

강 대변인은 "범정부 역량을 총력 가동한다는 점에서 정세균 국무총리와 국토교통부 장관, 농림수산식품부 장관도 참석한다"고 전했다.

