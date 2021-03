렉서스, 차량관리 특화 고객용 '렉서스 라운지' 앱 론칭

[아시아경제 유제훈 기자] 렉서스코리아는 오는 29일 차량 관리에 특화된 고객용 모바일 애플리케이션인 '렉서스 라운지(Lexus Lounge)'를 론칭한다고 26일 밝혔다. 렉서스 라운지는 애플 앱스토어, 구글 플레이스토어에서 내려받아 이용할 수 있다.

렉서스 라운지는 차량 정기점검 및 엔진오일 교환 등을 위한 서비스 센터 예약을 실시간으로 할 수 있으며, 차량 메뉴얼, 정비이력 등 다양한 차량 정보를 간편하게 확인할 수 있다.

또 렉서스 자동차 복합 문화공간인 '커넥트 투'를 비롯, 호텔, 레스토랑, 미용실, 스파, 세차 등 럭셔리 라이프 스타일에 맞는 다양한 제휴서비스 혜택도 포함된다.

렉서스 라운지 이용실적에 따른 리워드 프로그램도 준비됐다. 이벤트 참여, 출석체크, 서비스 센터 예약 등을 통해 스탬프 포인트를 모을 수 있으며, 적립된 포인트는 쿠폰으로 교환해 전국 레서스 공식 서비스 센터에서 사용할 수 있다.

