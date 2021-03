NS홈쇼핑, 27일 삼성 가전 특집방송…“살림 장만 최적 기획 구성”

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 오는 27일 이사 혼수 시즌을 맞아 삼성 가전 ‘기적의 스토어’ 특집방송을 마련했다고 26일 밝혔다.

이번 방송은 이날 오후 8시 25분부터 3시간 30분 동안 진행된다. 삼성크리스탈UHD TV, 삼성 비스포크 냉장고, 삼성 그랑데AI건조기, 삼성 큐브에어, 삼성 무풍청정 에어컨 등 필수 가전제품을 한자리에서 만날 수 있다.

특집방송 중 구매자를 대상으로 풍성한 이벤트도 진행된다. 기간 내 구매자에게는 구매 개수와 금액에 따라 적립금을 준다. 1개 구매시 최종 결제 금액의 5%, 2개이상 구매 시 최종 결제 금액의 10%를 최대 100만원까지 적립금으로 받을 수 있다. 방송시간 중 백화점 상품권 경품추첨 이벤트도 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 “기적의 스토어 방송에서 삼성 가전 상품들을 좋은 혜택과 구성으로 만나 보시고, 경품이벤트에서 행운의 주인공도 되어 보시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr