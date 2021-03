이엔코퍼레이션, 거래정지 해제…"산업환경처리 전문기업 거듭날 것"

[아시아경제 유현석 기자] 이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,380 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,380 2021.03.26 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 이엔코퍼레이션, 액상폐기물처리 사업장 추가 인수간판 바꿔단 상장사, 주가 평균 8% 하락이엔코퍼레이션, 액상폐기물 처리 사업 인수 close 은 감자주권 변경상장으로 거래가 재개된다고 26일 밝혔다. 이 회사는 지난 5일부터 무상감자로 주권매매거래가 정지된 상태였다.

회사 관계자는 “무상감자로 인한 일부 우려의 시선을 알고 있지만 위기를 기회로 삼아 심기일전하겠다”며 “재무구조를 개선하고 신사업 추진을 가속화할 것”이라고 말했다.

이 회사는 기업 이미지 제고와 사업 다각화를 위해 ‘브레인콘텐츠’에서 ‘이엔코퍼레이션’으로 사명을 변경하는 등 체질개선을 본격화했다. 수처리 통합 솔루션 인프라를 구축하며 산업수처리 선도기업으로 나아갈 계획이다.

오태석 이엔코퍼레이션 대표는 “최근 한성크린텍, 인바이오텍, 이엔케미칼 3개사 일부 인수에 1000억원을 투자하며 ESG 사업에 진출한 상태”이라며 “최근 정부의 그린뉴딜정책 지원과 국회의 관련 법안발의로 국내에서 ESG 사업이 크게 주목되는 상황으로 수혜가 기대되고 있다”고 말했다.

그는 “투자가치가 확실하고 성장 잠재력이 높은 산업환경 사업 역량을 극대화할 것”이라며 “주주분들이 신뢰할 수 있는 산업환경처리 전문기업으로 거듭나겠다”고 설명했다.

