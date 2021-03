[아시아경제 송승윤 기자] 서울 노원구의 한 아파트에서 20대 남성이 세 모녀를 살해하는 사건이 벌어져 경찰이 수사중이다.

25일 경찰에 따르면 서울 노원경찰서는 전날 오후 노원구 중계동 한 아파트에서 세 모녀를 살해한 혐의로 20대 남성 A씨를 조사하고 있다.

신고를 받고 경찰이 현장에 출동했을 때 세 모녀는 이미 숨진 상태였다. A씨는 거실에서 자해를 시도했다가 중상을 입어 병원으로 이송됐다. A씨는 이날 중으로 수술을 받을 예정이다. 그는 경찰에 자신의 범행을 자백했다.

경찰은 수술을 마치는대로 A씨의 신병을 확보해 피해자와의 관계, 구체적인 범행 동기 등을 조사할 계획이다.

